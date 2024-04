Le leader émirati d’agroalimentaire Invictus a acquis une participation majoritaire dans le négociant marocain Graderco

Invictus Investment Company, une entreprise agroalimentaire leader au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, a acquis, auprès du auprès du marocain Zalar Holding, une participation de 60 % dans Graderco.

L’entreprise marocaine Graderco est l’une des principales sociétés de négoce de céréales au Maroc, avec plus de 410 millions de dollars de revenus enregistrés pour 2023. L’entreprise importe, stocke et négocie des volumes compris entre 2,5 et 3 millions de tonnes métriques de céréales. Les produits dérivés destinés à l’alimentation humaine et animale chaque année, représentant plus de 25% des importations du Maroc.

Alors qu’Invictus Investment affiche 22 milliards de dollars de revenus en 2023 et 5,37 millions de tonnes métriques de volumes de transactions, l’acquisition ajoutera une taille et des synergies significatives entre les deux sociétés et entraînera une croissance d’environ 20 % des revenus consolidés d’Invictus Investment par rapport à 2023.

L’acquisition fait partie de la stratégie à long terme d’Invictus Investment visant à étendre sa présence géographique sur les principaux marchés africains, à développer de nouveaux partenariats stratégiques et à acquérir un savoir-faire spécialisé et des capacités opérationnelles dans les segments en aval.

Pour Invictus Investment, le portefeuille de produits diversifié de Graderco, son solide réseau d’approvisionnement et ses vastes capacités d’entreposage et de distribution dans le pays généreront des synergies significatives avec ses opérations commerciales mondiales. Invictus Investment fournira à Graderco un accès à son vaste réseau mondial, à son expertise commerciale et à ses capacités de gestion des risques, qui soutiendront tous la croissance et le développement de l’entreprise.