Le Maroc contacte l’armateur chinois Cosco Shipping Corporation pour la gestion de Nador West Med

Les autorités marocaines compétentes viennent de prendre contact avec Cosco Shipping Corporation Limited, le géant armateur chinois afin de négocier le transfert de la gestion du nouveau méga terminal du port de Nador West Med.

Le Maroc aurait lié langue avec le chinois Cosco Shipping Corporation pour discuter de la gestion du nouveau terminal portuaire de Nador West Med en construction dans la baie de Betoya, à 50 kilomètres de la ville de Nador, dans le nord-est du pays pas loin de la frontière algérienne.

La méga-infrastructure qui va coûter un milliard de dollars pourra être opérationnelle dès l’année 2025. Elle aura pour rôle de compléter l’activité du port Tanger Med en tant que port de transbordement du trafic mondial de marchandises avec pour principale destination les marchés européens.

En prenant contact avec le chinois Cosco Shipping Corporation, Rabat veut ainsi impliquer les grands armateurs internationaux dans le projet du port Nador West Med, comme il l’a fait avec Tanger Med, où le danois Maersk gère ses terminaux à travers la filiale APM Terminals, en collaboration avec Tanger Alliance.

Mohammed Abdeljalil, ministre marocain des Transports et de la Logistique, avait déjà rencontré en juillet dernier Wang Mingfeng, président du groupe Cosco Shipping Lines en Europe.

Dans la première phase, la nouvelle enclave de Nador West Med sera dotée d’une digue principale de 4,2 kilomètres et d’un abri secondaire de 1 200 mètres. D’un tirant d’eau de 18 mètres, le quai d’amarrage s’étendra sur 1,5 kilomètre et aura une superficie de 76 hectares, avec possibilité d’agrandissement. Par ailleurs, la capacité initiale d’arrimage et de déchargement sera de trois millions de conteneurs de 20 pieds, qui passera à cinq millions une fois la deuxième phase terminée.