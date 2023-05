Le Maroc devient leader africain incontesté dans la médicalisation du cannabis

Entre discours du passé accusant le cannabis d’être une drogue à effets psychotropes et les nouvelles orientations gouvernementales de réglementation et de légalisation, le cannabis reste pour beaucoup de gens une grande inconnue quant à ses réels effets.

Beaucoup de travaux scientifiques qui ont été publiés dans des revues internationales ont montré que certaines variétés de la plante du kif ont des vertus médicinales. Le Maroc constitue de la sorte une particularité maghrébine et Africaine.

C’est dans ce contexte que l’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques (ANPMA) et la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès (FMPMDF) organisent le Premier Congrès scientifique autour du cannabis. Placé sous le thème « cannabis, recherche scientifique et applications médicales ». Cet événement aura lieu à la Faculté de Médecine de Fès, les 25, 26 et 27 Mai 2023.

Histoire et état des lieux de la recherche scientifique autour du cannabis ; Variété locale marocaine: sauvegarde, protection et labélisation ; Cannabis et contexte socio-culturel ; Phytochimie et propriétés pharmacologiques du cannabis, Effets bénéfiques et thérapeutiques du cannabis ainsi que le Mésusage et toxicité du cannabis sont les principaux axes qui seront développés lors de ce colloque national sur les utilisations médicales du Kif Marocain.

Il faut rappeler que le cannabis qui demeure une drogue très consommée au monde qui a été connue et cultivée par l’Homme depuis l’antiquité. Elle était utilisée aussi bien pour ses qualités alimentaires (les graines) que pour ses fibres (textiles), mais également pour ses effets thérapeutiques. Les propriétés psychotropes du cannabis étaient également connues.

Depuis le début du XXème siècle, au vu de ses propriétés psychotropes, des règles ont commencé à s’instaurer autour de son utilisation jusqu’à la réprimer totalement à la fin des années 60 par les Conventions Internationales sur les stupéfiants.

En dépit de cette classification, des recherches scientifiques se sont tout de même intéressées au cannabis. Ainsi, on découvre que cette plante pourrait intervenir dans de nombreux domaines médicaux, thérapeutiques…. C’est ainsi que se sont développés des traitements à base de cannabinoïdes.

Depuis les années 1990, différents pays commencent à autoriser et encadrer son usage thérapeutique. Aujourd’hui, figurant en première place des pays producteurs de cannabis dans le monde, le Maroc a adopté la loi 13-21, régissant l’usage légal du cannabis à des fins médicales, cosmétiques ou industrielles.

Le but de ce congrès est de prendre connaissance des différentes dispositions de la loi 13-21 relative à la légalisation de l’usage du cannabis à des fins médicales et d’être l’occasion de traiter différentes questions relatives au cannabis, son histoire, les voies de sauvegarde et de préservation de la variété locale, de mettre le point sur son usage thérapeutique mais également sur son mésusage et sa toxicité.

Ces différents axes définis seront animés par différents éminents experts nationaux et internationaux, dont les différentes recommandations auront à encourager et intéresser les chercheurs marocains à la recherche scientifique autour du Cannabis (domaines médicales, cosmétiques et autres).