Le Maroc élabore son référentiel national des plantes médicinales et aromatiques

L’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, organisme public basé à Taounate dans le Nord et relevant de la Primature, va doter le Maroc d’un référentiel national des plantes médicinales et aromatiques.

Après un appel d’offres infructueux en avril dernier, l’Agence a finalement attribué l’étude d’élaboration de ce référentiel à une société de Rabat pour près de 2.5 millions de dirhams.

L’idée générale est de répertorier les plantes médicinales et aromatiques dans le pays et pouvoir mieux cadrer cette filière.

Selon les statistiques officielles, le Maroc est le 12ème exportateur mondial de ces plantes avec 52.000 tonnes et environ 5.000 tonnes d’huiles essentielles.

Le pays abrite 400 plantes du genre dont une bonne partie de plantes endémiques.