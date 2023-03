Le président du CESE, Ahmed Reda Chami, affirmé à Rabat que le Maroc dispose sur son territoire de sept des 24 minerais et métaux considérés comme stratégiques et critiques pour l’industrie technologique, militaire et alimentaire.

Les conclusions d’un rapport du CESE proposent une liste de 24 minerais stratégiques et critiques pour le Maroc, indispensables à sa politique économique, énergétique et industrielle et à sa défense.

Ahmed Chami a indiqué que le Maroc en possède sept, parmi lesquels le cobalt et les phosphates. Le président du Conseil a insisté sur la nécessité pour le gouvernement marocain d’investir davantage dans la prospection et la transformation de ces éléments, pour garantir sa souveraineté industrielle.

« A l’exception des phosphates, dont le Maroc dispose de très grandes réserves, les gisements du reste des minerais, exploités ou en cours d’exploitation, sont assez réduits », indique le document du CESE, avant d’ajouter que le royaume chérifien importe la quasi-totalité des métaux critiques et stratégiques dont les pays-fournisseurs sont limités dans le monde et certains d’entre eux souffrent d’instabilité politique.

Ahmed Reda Chami a pointé du doigt le fait que le Maroc, à l’exception des phosphates et du Cobalt, continu d’exporter les minerais à l’état brut. Ce qui signifie un manque à gagner conséquent pour le pays.

Le rapport du Conseil a également critiqué le fait que le gouvernement n’accorde pas d’incitations fiscales ou de moyens pour promouvoir investissement dans la prospection minière. Le CESE a aussi reproché au gouvernement de ne pas avoir annoncé de liste de minerais stratégiques et critiques ni offert d’informations officielles sur le potentiel minier de l’espace maritime marocain.

C’est le cas du mont sous-marin Tropic, situé entre les côtes atlantiques du Sahara occidental et celles des îles Canaries et qui dispose un « grand potentiel » pour le fer, le magnésium, le cobalt et le tellure.

Selon le rapport, la production minière marocaine s’élevait à 40,5 millions de tonnes en 2021, dont la majeure partie (38,1 millions de tonnes) est constituée de phosphates. Ce secteur contribue pour 10% au PIB marocain et 26% aux exportations du pays, et emploie 50 000 personnes, indique le rapport.