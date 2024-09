Le Maroc s’apprête à acquérir 168 nouveaux trains : Hyundai Rotem et d’autres géants mondiaux en lice pour le contrat

L’Office national des chemins de fer marocains (ONCF) prévoit d’acheter 168 nouveaux trains, un projet majeur estimé à 1,6 milliard de dollars (environ 16 milliards de dirhams). Cette acquisition marque l’une des plus importantes transactions ferroviaires du pays, selon le site spécialisé Railway Supply.

Le projet se divise en quatre volets : 18 trains à grande vitesse (LGV), 40 trains interurbains, 60 trains pour les navettes (TNR) et 50 trains pour le réseau express régional (RER). L’objectif principal est d’améliorer la connectivité et les capacités de transport, tout en répondant aux besoins croissants de la population marocaine.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des infrastructures ferroviaires du Maroc, visant à réduire les temps de trajet et à faciliter l’accès aux régions éloignées. En plus de l’acquisition de nouveaux trains, le plan inclut la construction de nouvelles lignes et la rénovation du réseau existant.

Cette transformation du système ferroviaire marocain reflète l’ambition du pays de renforcer ses infrastructures pour accompagner son développement économique et social.