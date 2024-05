Le Maroc, sixième client de mode espagnole, réduit ses achats d’articles de 14 % en 2024

Au premier trimestre, quatre des dix marchés les plus importants pour l’Espagne ont réduit leurs achats de mode dans le pays. Le Royaume-Uni et le Maroc sont ceux qui ont le plus chuté, avec des baisses respectives de 43 % et 14 %.

Les principaux clients de la mode espagnole ont mis un coup de frein au premier trimestre. Au cours des trois premiers mois de l’année, quatre des dix marchés les plus importants de l’Espagne ont réduit leurs achats de mode en provenance d’Espagne. Le Royaume-Uni et le Maroc sont ceux qui ont le plus chuté, avec des baisses de 43% et 14% respectivement, selon les données publiées hier par Icex España Exportaciones e Inversiones.

Le Maroc, sixième client le plus important de la mode espagnole, a enregistré une baisse de 14% de ses achats au premier trimestre de l’année. L’Espagne a exporté de la mode vers son voisin du sud pour une valeur de 386,3 millions d’euros, ce qui représente une baisse de 14,6% par rapport au premier trimestre 2023.