Le ministre de la Justice marocain, Abdellatif Ouahbi, boudé par ses collègues gouvernement et ses camarades du PAM

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice et secrétaire général du Parti authenticité et modernité (Majorité gouvernementale), est un homme isolé depuis ses propos suite au concours d’accès à la profession d’avocat qui a porté chance à son fils et à plusieurs de ses proches.

Ses camarades au parti comme ses collègues au gouvernement l’évitent comme la peste, même s’il continue à se comporter comme si de rien n’était après ses propos qui ont constitué un grand choc pour les Marocains. Pour rappel, il avait dit que si son fils avait réussi ledit concours, c’est que son papa (le ministre qui parle à la troisième personne) avait les moyens de l’envoyer étudier au Canada.

Au PAM, les activités de la direction sont carrément gelées puisque, craignant de se voir demander des explications, Abdellatif Ouahbi n’a convoqué convoqué aucune réunion du bureau politique depuis près de trois semaines.

Certaines voix au sein de cette formation politique, et pas des moindres, demandent tout simplement qu’il rende le tablier après avoir présenté des excuses au peuple marocain. Quant à son avenir au sein du gouvernement, d’autres voix s’étaient élevées pour demander son éviction, mais la décision revient au Chef de l’Etat.

Au lieu de s’excuser et de tourner la page, Abdellatif Ouahbi a multiplié les sorties médiatiques pour se justifier, mais sans convaincre. Têtu et imbu de sa personnalité, il continue à narguer tout le monde. Mais jusqu’à quand?