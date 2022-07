Le parti nationaliste marocain Istiqlal prépare le lancement d’un hebdomadaire économique

La presse du parti de l’Istiqlal (Majorité) va s’enrichir avec le lancement, prochainement, d’un magazine économique hebdomadaire, apprend Maghreb-Intelligence de sources fiables.

Dans un premier temps, il sera question d’un supplément économique publié chaque week-end et distribué avec le quotidien L’Opinion. Par la suite, il sera question d’un magazine hebdomadaire à part entière. En lançant un magazine économique, le parti de Nizar Baraka compte défendre ses visions économiques et les choix de ses politiques.

L’Istiqlal participe au gouvernement de Aziz Akhannouch et est à la tête de plusieurs départements stratégiques dont celui de l’Equipement et de l’eau que chapeaute Baraka, le secrétaire général du plus vieux parti du Maroc.

L’Istiqlal est présent, depuis longtemps, sur la scène médiatique avec deux principales publications: Al Alam en arabe et son pendant francophone, L’Opinion. Le projet du supplément, puis du magazine économique a été confié à un ancien journaliste de TelQuel.