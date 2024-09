Le patron de la DGSN marocaine Abdellatif Hammouchi suspend son congé annuel et supervise personnellement la descente de ses hommes à Marrakech

Il y a plus d’une dizaine de jours, la DGSN a mené une opération de grande envergure à Marrakech contre la criminalité et les comportements inciviques surtout sur la voie publique. Cette opération a permis l’arrestation de plus de 3.000 personnes en l’espace d’une semaine. Un tour de vis supplémentaire a également été imposé aux résidences touristiques et surtout au RnB accueillant essentiellement des étrangers dont il fallait vérifier l’identité.

Pendant toute cette opération, Abdellatif Hammouchi, patron de la police marocaine, entouré de ses bras droits et proches collaborateurs, suivait à la minute les opérations sur le terrain. Selon nos sources, il a dû mettre entre parenthèses les quelques jours de son congé annuel pour rallier Marrakech.

La ville ocre a vécu de tristes événements avec la forte affluence des touristes nationaux et étrangers. L’un des méfaits qui a suscité la colère de l’opinion publique est un chauffard qui se livrait à un rodéo urbain et qui a fauché plusieurs piétons et motocyclistes.

Visiteurs et habitants de Marrakech s’étaient également plaints du comportement de certains touristes franco-algériens sur les routes et dans les espaces publics.

D’ailleurs, cette opération de la police a débouché sur la saisie de plusieurs centaines de véhicules dont des voitures de luxe.