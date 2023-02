Le patron du FBI reçu par Abdellatif Hammouchi au Maroc : une visite qui agace trop les sécuritaires algériens

Christopher Wray, le patron du FBI américain, se trouve actuellement au Maroc pour une visite de travail à la tête d’une importante délégation. Ce mardi 21 février, il a rencontré Abdellatif Hammouchi, patron du pôle sécuritaire DGSN-DGST.

Selon un communiqué de la DGST, les deux hommes ont abordé plusieurs questions d’intérêt commun et de haute importance pour la coopération internationale en matière de lutte anti-terroriste et de lutte contre le crime organisé et la criminalité transfrontalière.

L’accent a été mis particulièrement sur les défis sécuritaires que pose la région du Sahel et les groupes terroristes qui y sévissent depuis plusieurs années avec une agressivité de plus en plus remarquable.

Dans ce sens, les deux côtés se sont mis d’accord pour intensifier leur coopération bilatérale pour unifier leurs efforts dans la lutte contre les groupes extrémistes dans cette région à travers des actions communes et un échange régulier et renforcé d’informations. Ce n’est pas une première réunion au sommet entre Abdellatif Hammouchi et le patron du FBI.

Le directeur du pôle marocain DGSN-DGST s’était rendu en juin 2022 aux Etats-Unis où il avait eu d’intenses entretiens avec Christopher Wary, mais aussi avec les patrons de principaux corps et agences du renseignement américains.