Le pavillon du Maroc au salon Fruit Attraction à Madrid coûtera 7.6 millions de dirhams

L’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), organisme étatique, vient de commander à l’agence First Class Event les travaux d’organisation et de réalisation du pavillon marocain au Salon Fruit Attraction qui se tiendra à Madrid en Espagne du 8 au 10 octobre prochain.

L’agence casablancaise, qui justifie d’une bonne expérience dans ce genre de projets événementiels puisqu’il a déjà travaillé pour le compte de l’Agence de développement agricole (ADA) pour la participation à plusieurs salons internationaux, va empocher plus de 7.6 millions de dirhams.

Grand rendez-vous B to B du secteur des fruits et des légumes, Fruit Attraction accueillera pour la prochaine édition quelque 2.000 exposants issus de 56 pays.

Les organisateurs comptent sur la diversité, la qualité et l’innovation des exposants pour préserver le prestige de cet important rendez-vous mondial.

Créé en 1986, l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, également dénommé Morocco Foodex, est placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime et du développement rural.