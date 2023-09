Dans un article d’analyse publié par le célèbre quotidien économique anglais « The Financial Times », l’auteur estime que « le Maroc, qui a récemment subi un tremblement de terre dévastateur, demeure un phare de stabilité et d’ambition dans une région par ailleurs tumultueuse ». Il ajoute que le royaume, fort d’une population de 37 millions d’habitants, est l’un des leaders économiques en Afrique, « jouant un rôle pivot tant au niveau économique que sécuritaire ».

Le « Financial Times » considère que le Maroc a fait preuve d’une résilience exceptionnelle et d’un leadership éclairé face à de multiples défis sécuritaires et économiques. Pour le quotidien britannique, « les efforts du royaume de Mohammed VI pour contrecarrer le terrorisme, démanteler les réseaux de trafic d’êtres humains et intégrer les migrants sont remarquables ». Le pays n’est pas seulement un gardien de la sécurité, mais il est également un bastion du développement économique et civique en Afrique, rajoute le journal.

« Reconnaître le rôle du Maroc ne signifie pas simplement offrir une assistance après un désastre, mais plutôt renforcer un partenariat stratégique qui sera bénéfique pour les deux parties », renchérit le Financial Times, avant d’expliquer que « la proposition marocaine pour l’autonomie du Sahara occidental, par exemple, mérite une attention sérieuse dans le cadre d’une stratégie globale. L’intégration, le développement et la stabilité vont de pair ».

Pour le quotidien londonien, si la sécurité occidentale doit être garantie, il est impératif de regarder vers le sud, de reconnaître les partenaires clés comme le Maroc et de s’engager avec lui de manière constructive.

« En fin de compte, si nous voulons construire un avenir plus sûr, nous devons chercher à renforcer les liens avec des pays comme le Maroc, qui partagent notre vision d’un monde plus stable, pacifique et prospère. Le temps de la passivité est révolu. C’est maintenant le moment d’agir avec sagesse, prévoyance et détermination », conclut le Financial Times.