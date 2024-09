Le Ritz-Carlton s’implante à Rabat avec un hôtel de luxe au milieu d’un prestigieux parcours de golf

Le Ritz-Carlton fait son entrée au Maroc avec l’ouverture du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam. Niché au cœur de 440 hectares de forêts et de jardins, à proximité du Royal Golf Dar Es Salam, cet hôtel offre une expérience unique au cœur de la capitale marocaine.

Avec 100 chambres et 17 suites, dont une suite royale de 180 m², l’établissement combine opulence baroque et touches marocaines. Les clients profitent de terrasses privées, d’une piscine, d’un espace bien-être et de plusieurs restaurants proposant des plats méditerranéens et des fusions culinaires innovantes. L’hôtel abrite également le Blind Tiger, un bar inspiré des années 1920, et des espaces pour des événements prestigieux, dont une grande salle de bal pouvant accueillir jusqu’à 400 invités.

Le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam propose une collection d’espaces extérieurs dans une oasis d’exubérance et de tranquillité. Les jardins de style andalou sont un chef-d’œuvre d’aménagement paysager. Il dispose également d’une immense piscine entourée de chaises longues et de cabanes ombragées.

Le Spa offre un refuge serein avec des saunas, des hammams, dix salles de massage et deux suites pour les soins en couple où des thérapeutes experts utilisent les meilleurs produits de la marque MarocMaroc.

De plus, l’hôtel propose également une salle de sport ultramoderne, ouverte 24h/24. Ainsi que le prestigieux Royal Golf Dar Es Salam, avec ses trois parcours de golf proposant 45 trous.