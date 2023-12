Le roi du Maroc attendu ce lundi 4 décembre aux Emirats arabes unis

Cette fois sera-t-elle la bonne? De sources informées à Rabat, Maghreb-Intelligence apprend que le roi Mohammed VI est attendu ce lundi 4 décembre aux Emirats arabes unis pour une visite officielle.

Nos sources ajoutent que ce déplacement du monarque alaouite n’a rien à voir avec la COP28 organisée dans ce pays et où le roi du Maroc est représenté par sa soeur, la princesse Lalla Hasnaa qui conduit la délégation du Royaume.

Nos sources ont été cependant dans l’incapacité de dire si le roi Mohammed VI se rendrait ou non au Qatar comme c’était prévu initialement.

Le déplacement du roi Mohammed VI aux Emirats intervient dans un contexte délicat marqué par la guerre entre Israël et le Hamas depuis près de deux mois et qui vient de reprendre, avec plus de violence, après une trêve qui n’aura duré que sept jours et l’échange de plusieurs dizaines d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens.