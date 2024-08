Le studio d’architecture Ricardo Bofill a conçu une impressionnante salle de conférence à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) Technopolis

Le studio d’architecture Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) a conçu un impressionnant Centre de Congrès pour l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Ben Guerir, au Maroc. Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail amorcé par le cabinet en 2011, lorsqu’il a remporté le concours pour la conception du campus de l’UM6P, un site de plus de 54 hectares. Sous la direction des fils de Ricardo Bofill, le cabinet a poursuivi son engagement, notamment avec la réalisation d’une nouvelle salle de conférence au cœur du campus satellite de Rabat-Salé.

Ce Centre de Congrès, qui ouvrira ses portes cet automne, se distingue par son auditorium vert émeraude, un espace central éclairé par un dôme en plâtre blanc, apportant une touche dramatique à l’ensemble. L’approche architecturale de RBTA privilégie la géométrie et le séquençage des espaces, s’inspirant de l’architecture marocaine traditionnelle tout en évitant le pastiche.

L’accès à ce joyau architectural se fait par une esplanade d’arbres en pot, suivie d’un patio et d’un monumental tambour en béton. Ce dernier abrite un hall d’entrée et des salles de séminaire, menant à un vaste auditorium de 1 500 places. En complément, un café, un espace d’exposition et une salle secondaire de 300 places, également de couleur verte, offrent des espaces de détente et de rencontre.