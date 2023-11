Le succès de la zone franche de Findeq asphyxie économiquement la ville de Ceuta

Située à 7 kilomètres et à environ 15 minutes en voiture de la ville de Ceuta, la nouvelle méga zone franche de Findeq, inaugurée en mars 2022, est en train rassemble les meilleures entreprises de divers domaines tels que l’industrie textile, les produits alimentaires, les matériaux de construction, l’électroménager et la décoration.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement économique des provinces de M’diq-Fnideq et de Tanger-Tétouan et comprend la création de zones spéciales et de zones d’activité commerciale, abrite aujourd’hui 76 entrepôts dotés d’installations de haut niveau.

La première phase du projet s’étale sur une superficie de 10 hectares promettant de générer un millier d’emplois pour un investissement de 200 millions de dirhams.

Les investissements du projet proviennent de l’Association des Investisseurs de la Zone d’Activités Economiques de Fnideq. Les 1.300 importations réalisées dépassent déjà le milliard de dirhams pour plus de 930 permis douaniers délivrés.