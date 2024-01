Le Talon d’Achile du Fairmont Rabat

Le Fairmont La Marina Rabat-Salé vient d’être élu Etablissement de l’Année aux Morocco Tourism Awards. Une distinction méritée car l’établissement a relevé le pari de s’installer sur la rive droite du Bouregreg et de proposer un produit haut de gamme.

Mais point noir au tableau, la direction commerciale de l’établissement, occupée par Nezha Filali fait fuir de nombreux clients et institutionnels qui ne veulent travailler avec une personne si peu professionnelle et très souvent agressive. En interne également l’équipe soufrirait des sauts d’humeur et des mauvais traitements de Nezha Filali.

Le Fairmont La Marina, un hôtel d’exception avec une équipe passionnée qui a ému l’assistance des Morocco Tourisme Awards, a donc toutes les qualités pour devenir l’un des joyaux incontournables de la capitale… sauf une !