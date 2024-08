Le think tank sud-africain ISS : «la quête d’indépendance du front Polisario perd du terrain face à l’appui croissant au plan d’autonomie marocain »

Dans une récente publication qui analyse les rapports de forces dans l’affaire du Sahara occidental, le think tank sud-africain Institute For Security Studies se montre formel. « La quête d’indépendance du Sahara occidental perd de la vitesse face au soutien de plus en plus croissant dont jouit le plan d’autonomie marocain », affirme le centre d’étude basé à Pretoria.

Le Front Polisario, longtemps engagé dans une lutte pour l’indépendance du Sahara occidental, semble voir son rêve s’éloigner face à l’adoption croissante du plan d’autonomie proposé par le Maroc.

« Depuis le lancement de ce plan en 2007, Rabat a réussi à convaincre de nombreux pays, notamment les États-Unis, la France et l’Espagne, de soutenir sa vision d’une autonomie sous sa souveraineté », souligne l’Institute For Security Studies. Ce changement de cap, notamment après la reconnaissance américaine en 2020 et le soutien de la France en 2023, marque un tournant dans le conflit, renchérit l’ISS.

La République arabe sahraouie démocratique (RASD), membre de l’Union africaine et reconnu par certains pays africains, voit néanmoins son soutien se réduire. « Avec seulement 22 États africains continuant de reconnaître la RASD, et certains ayant même gelé leur reconnaissance, le Front Polisario, représentant de la RASD, se retrouve isolé. En parallèle, le Maroc a solidifié ses positions en obtenant l’ouverture de consulats dans les régions contestées, un geste perçu comme un appui à ses revendications », note le think tank sud-africain.

D’après l’ISS, « la diplomatie marocaine, en écartant la question du Sahara occidental de l’agenda de l’Union africaine, a contribué à l’érosion progressive du soutien à la cause sahraouie. Cette stratégie, bien que contestée par les défenseurs de l’indépendance sahraouie, s’avère efficace pour maintenir le statu quo ».