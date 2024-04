Le transitaire MPG Group ouvre des bureaux à Tanger et Casablanca pour démarrer son expansion en Afrique

La société MPG Group a annoncé l’ouverture de nouveaux bureaux au Maroc. Cette expansion sonne comme le début d’une stratégie de croissance ambitieuse en Afrique et au Moyen-Orient, visant à renforcer la présence et la portée de l’entreprise dans la région ».

Le transitaire affilié au groupe Pérez y Cía a affirmé que le choix de Casablanca et Tanger, où seront implantés les bureaux, répond à leur position géographique stratégique, à leur infrastructure logistique développée et à leur importance en tant que centres névralgiques et pôles logistiques de la région.

Concrètement, le bureau de Casablanca permettra au groupe d’être implanté au cœur de l’action économique et à proximité des centres financiers et commerciaux.

De son côté, le bureau de Tanger sera situé dans une ville en croissance constante, avec accès à des infrastructures modernes et à des opportunités d’affaires.