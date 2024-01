Le transporteur aérien Air Arabia Maroc va relier dès le mois de mars 2024 Tétouan à Malaga, Madrid et Barcelone

La compagnie « low cost » Air Arabia Maroc a établi une nouvelle base dans la ville marocaine de Tétouan, à partir de laquelle elle va opérer des vols directs vers Malaga, Madrid, Barcelone et Bruxelles à partir du 31 mars 2024.

Cette nouvelle base aérienne renforcera le réseau de cette compagnie aérienne, portant à six le total des bases au Maroc, dont Casablanca, Nador, Oujda, Fès et Tanger.

Air Arabia Maroc continue d’améliorer la connectivité nationale et internationale vers et depuis le Maroc, desservant plus de 60 liaisons depuis ses sept bases dans le pays avec une flotte moderne d’Airbus A320.

Les vols vers Madrid seront programmés les mercredi et dimanche alors que vers Barcelone ils seront opérés les mardi, jeudi et dimanche. Avec Malaga, les connections commenceront le 2 avril et seront programmés les mardi, jeudi et samedi.