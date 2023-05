L’École Centrale Casablanca renforce son offre et lance un nouveau Master « Analyse des politiques publiques en développement »

L’École Centrale Casablanca, établissement sous tutelle du Ministère de l’Industrie et du Commerce Marocain, vient de lancer un nouveau Master en politiques publiques.

Ecole d’ingénieur généraliste et membre du réseau international des écoles Centrale présentes en France, en Chine et en Inde, l’École Centrale Casablanca, s’ouvre de nouvelles perspectives avec le lancement du Master «Evidence based in development policy and design», dès septembre prochain. Un programme qui est axé sur la formation d’ingénieurs avec une vision pluridisciplinaire.

Ce nouveau master a été conçu en collaboration avec ID-Insight, une organisation mondiale connue pour son expertise en analyse de données, pour offrir une formation spécifique à l’analyse des politiques publiques en développement, répondant ainsi aux besoins du marché.

Enseigné entièrement en anglais, le master est reconnu par l’État marocain ainsi que par l’État français. D’une durée de 24 mois, il offre une formation de haut niveau en économie quantitative notamment. Il répond à la demande croissante d’évaluation et d’expertise en matière de politiques publiques, et dispense une formation aux méthodes d’évaluation quantitatives et qualitatives, reposant sur une approche d’apprentissage par la recherche. Une partie importante des étudiants est destinée à intégrer directement le marché du travail après l’obtention de leur diplôme, tandis qu’une autre partie se lancera dans des programmes de doctorat.