L’émirati ANDS s’associe au marocain IDFS pour lancer des cigarettes électroniques et du tabac chauffé dans les aéroports marocains

ANDS (Alternative Nicotine Delivery Solutions), basé à Dubaï, s’est associé au marocain International Duty Free Shops (IDFS) pour lancer une gamme de produits dans les aéroports de Casablanca et de Marrakech.

L’émirati ANDS est spécialisé dans les solutions électroniques d’administration de nicotine et la technologie du tabac chauffé, avec une gamme de produits comprenant des cigarettes électroniques jetables et des dosettes fermées.

Le top management d’ANDS affirme vouloir répondre, à la demande en solutions alternatives de distribution de nicotine, des voyageurs régionaux et internationaux qui se rendent ou transitent par le Maroc.

ANDS qui a été fondée en 2020 a une forte présence commerciale et opérationnelle au Moyen-Orient et en Afrique, avec de nouveaux développements en Europe et en Asie.