Les Accords d’Abraham célébrés en plein Ramadan à Bruxelles, un prix annuel est instauré

Les pays signataires des Accords d’Abraham, à savoir le Maroc, Israël, les Emirats arabes unis et le Bahreïn, vont célébrer la signature de ces accords en plein Ramadan, le mois sacré des musulmans.

Ces célébrations, programmées le 29 mars, auront lieu à Bruxelles, capitale de l’Europe et de la Belgique, à l’initiative du Centre de la communauté juive européenne.

Les ambassadeurs des quatre pays signataires, en plus de ceux des Etats-Unis à l’UE et en Belgique, se retrouveront autour d’un Iftar, repas qui marque la fin de la journée de jeûne pour les musulmans pendant le Ramadan.

À cette occasion, les ambassadeurs des pays des Accords d’Abraham recevront le premier prix de ces accords et ce prix sera institutionnalisé puisqu’il sera remis chaque année à une personnalité qui, de par son œuvre et ses actions, aura contribué à la promotion de la paix et du vivre ensemble dans le monde.