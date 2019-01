Les Algériens « accros » au ministère des Affaires religieuses marocain

Ils sont nombreux les internautes algériens qui s’intéressent aux avis et aux publications du ministère des Habous et des Affaires islamiques marocain. Ainsi, selon le ministre marocain des Habous, Ahmed Taoufik, les internautes algériens constituent 7,2 % des 80 mille personnes qui consultent quotidiennement le site de son ministère. Les Algériens occupent la deuxième place derrière les Marocains, mais devant les Saoudiens qui sont 4,5 % à cliquer sur le portail marocain. Sur le site du ministère marocain, l’accent est mis sur des thématiques portant essentiellement sur les publications du ministère et des programmes en ligne comme Daawat Al Hak et les programmes scolaires relatifs à l’enseignement originel, mais aussi ceux diffusés sur les ondes de la radio Mohammed VI du Coran, ainsi que le programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées.