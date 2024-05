Les anciens de l’ENA France tête de pont du rapprochement entre Paris et Rabat

Après de longs mois d’une silencieuse et persistante brouille entre le Maroc et la France, les relations entre les deux pays ont commencé ces dernières semaines à se réchauffer. D’ailleurs, au niveau des plus hautes autorités des deux Etats, les contacts ont été renoués et les visites des officiels des deux côtes se sont succédées.

C’est à cette occasion que l’AMAEENA (Association Marocaine des anciens élèves de l’ENA France) qui compte dans ses rangs d’influents hauts commis de l’Etat marocain a voulu apporter sa contribution en organisant le mois dernier au siège du Sénat au Palais Luxembourg à Paris, avec le concours de l’ENA et de l’INSP, un colloque sur « les solutions et les ambitions pour un partenariat d’avant-garde entre la France et le Maroc ».

Lors de ce colloque, une discussion franche et amicale a mis le doigt sur les attentes et les ambitions d’une relation équilibrée et sincère entre la France et le Maroc. Le colloque a également révélé le rôle que peuvent jouer aussi bien la société civile que les cadres marocains formés en France dans la pérennisation et le développement de cette relation.

Et ce n’est pas la première fois que l’AMAEENA démontre son savoir-faire dans « la diplomatie parallèle ». En 2023 déjà, les anciens de l’ENA France avaient convié à Dakhla la Fédération Africaine des Associations des Anciens de l’École Nationale d’Administration (ENA) et de l’Institut National du Service Public (INSP) de France pour la tenue de son assemblée générale.

Le choix porté sur la ville marocaine de Dakhla pour accueillir cette rencontre imposante revêt une portée symbolique forte. A cette occasion, un appel a été lancé pour soutenir l’intégrité territoriale du Maroc.