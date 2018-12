les assujettis au service militaire seront formés à El Hajeb et Kasbat Tadla

On en sait un peu plus sur les détails relatifs au service militaire ré-instauré au Maroc lors du discours du roi Mohammed VI, le 20 août dernier. Selon des déclarations, récemment au Parlement, devant des élus, Abdellatif Loudyi, ministre chargé de l’Administration de la Défense nationale, la formation des assujettis au service militaire aura lieu dans des centres qui seront aménagés à Ksbat Tadla et à El Hajeb (près de Meknès).

Ces deux localités sont célèbres pour avoir toujours hébergés des casernes militaires et ce depuis le Protectorat. Le service militaire, selon les officiels marocains, n’entrera en vigueur pas avant fin 2019, le temps que le Parlement en vote le projet de loi. Et le temps aussi d’adopter et de promulguer les décrets d’application nécessaires. Le service militaire concernera les jeunes marocains âgés entre 19 et 25 ans. Il sera d’une durée de 12 mois. Selon les prévisions officielles, il devra coûtera dans les 500 millions de dirhams annuellement.