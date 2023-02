Les drones de combat Wing Loong 2 déployés par le Maroc à Laâyoune verrouillent définitivement le Sahara

De récentes photos de l’aéroport de Laâyoune qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans le sud du Maroc, ont montré pour la première fois des drones armés Wing Loong 2 obtenus de la Chine au milieu de l’année 2022.

La photo montre deux de drones armés à l’intérieur d’un hangar tandis que le troisième est stationné à l’extérieur. Au sein du même hangar, on peut également apercevoir ce qui s’apparente au drone turc, le Bayraktar TB2.

Dès leur réception à la mi2022, les Wing Loong 2 à la mi-2022 ont été immédiatement déployés dans la quatrième base aérienne de Laâyoune, située à 450 km de la frontière algérienne et à 700 km de la frontière mauritanienne. Avec l’aide des satellites d’observation et de reconnaissance de type Pléiades Mohammed VI, les drones de combat déployés par le Maroc couvrent et contrôlent désormais entièrement le Sahara.

Le Wing Loong 2, fabriqué en Chine par Aviation Industry Corporation of China (AVIC), embarque 400 kg de munitions à guidage de précision et peut donc transporter 12 bombes ou missiles à guidage laser. Par rapport au Wing Loong 1, exploité aussi par le Maroc, le Wing Loong 2 présente une conception aérodynamique optimisée et des systèmes embarqués améliorés, offrant de meilleures capacités en termes de vol et de charge utile.

Le Wing Loong 2 peut voler pendant 20 heures et atteindre une vitesse de pointe de 370 km/h. Sa portée opérationnelle est de 1 500 km et il est équipé d’un système de communication par satellite.