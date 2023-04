Les Forces Spéciales de la marine royale marocaine se dotent de nouveaux fusils d’assaut Verney-Carron VCD-15

L’armée marocaine continue ses efforts de modernisation en apportant une attention particulière aux petits détails.

Ainsi, les Forces spéciales de la marine royale viennent de se doter du fusil d’assaut français Verney-Carron VCD-15. Ces carabines semi-automatiques avec une portée maximale de 500 mètres ont fait leur première apparition dans l’armée marocaine dans le cadre de l’exercice militaire Flintlock 2013, organisé et dirigé par le United States Special Operations Command Africa (US SOCAFRICA) depuis 2005, et dont les Forces armées marocaines ont été l’un des principaux protagonistes.

Le Verney-Carron VCD-15 est un fusil d’assaut de 815 mm de long et qui pèse 3,5 kg. Sa structure est en aluminium, à l’avant, qui recouvre le canon en acier, alors que la partie supérieure est équipée de rails picattiny pour fixer des viseurs télescopiques, laser pointeurs, systèmes de vision nocturne, lampes de poche tactiques, etc. Sa crosse est réglable, pour s’adapter à la hauteur du tireur, et son sélecteur de tir/sécurité se trouve de part et d’autre de l’arme, utilisable aussi bien par les droitiers que par les gauchers.

Jusque-là, les Force spéciales de la marine royale marocaine, qui se composent de 3 bataillons basés à Al Hoceima, Dakhla, Laâyoun et un escadron stationné à Casablanca, utilisaient les anciens pistolets-mitrailleurs allemands 9 mm Heckler & Koch HK MP-5.