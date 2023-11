Les organisateurs du Rallye Aïcha des Gazelles reconnaissent sur leur site l’existence du Sahara occidental

L’un des Rallyes les plus connus et les plans anciens du Maroc souffre aujourd’hui de l’emprise arrogante des organisateurs français en charge de l’événement.

Des organisateurs qui à l’image de la fondatrice et directrice du Rallye, Dominique Serra, sont tellement imbus de leurs personnes et dédaigneux de leurs « collaborateurs autochtones » qu’ils commettent des erreurs relevant plus de la suffisance que de l’ignorance.

Ainsi sur le site officiel du Rallye Aïcha des Gazelles, qui se tient sous le haut patronage du roi Mohammed VI et avec des sponsors parmi les plus prestigieux du royaume du Maroc a publié une carte Google qui fait mention clairement du territoire du « Sahara occidental ».

67 ans après l’indépendance, le Maroc se voit perpétuer les mêmes pratiques d’il y a longtemps de la part de personnes se croyant en terrain conquis. Des agences d’événementiel étrangères « hors sol et hors temps » se font entièrement financer par le Maroc des événements qu’ils organisent en totalité au Maroc pour enfin assener porter atteinte la principale cause nationale du royaume.