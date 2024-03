L’Espagne a acheté au Maroc 459 milles tonnes de fruits et légumes d’une valeur de 900 millions d’euros en 2023

En 2023, l’Espagne a importé un total de 459 000 tonnes de fruits et légumes du Maroc, soit 104 % de plus que dix ans auparavant. Selon les données officielles espagnoles, la valeur des achats de fruits et légumes du Maroc par l’Espagne s’élève à 928,48 millions d’euros, soit 647,43 millions d’euros de plus que dix ans auparavant, ce qui équivaut à une augmentation de 230 %.

En volume, le classement des produits importés depuis le Maroc est dominé par la pastèque avec un total de 78 000 tonnes d’une valeur de 52 millions d’euros aux exportateurs marocains.

Le deuxième produit le plus importé par l’Espagne depuis le Maroc en 2023 a été le poivre avec 77 000 tonnes d’une valeur de 97 millions d’euros.

Le troisième produit au classement des importations marocaines est le haricot, avec un volume de 61 milles tonnes d’une valeur de 142 millions d’euros. La tomate est le quatrième fruit et légume le plus importé du Maroc en 2023, avec un volume de 57 milles tonnes d’une valeur de 83 millions d’euros.

La framboise ferme la liste des produits horticoles les plus importés par les entreprises espagnoles du Maroc, avec un volume en 2023 de 32 milles tonnes avec une valeur de 203 millions d’euros.