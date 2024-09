L’Espagne, important allié géostratégique du Maroc, consolide sa place comme principal partenaire commercial de Rabat

Selon les dernières données de l’Institut National de la Statistique espagnol, 893.953 personnes d’origine marocaine résident aujourd’hui en Espagne. Selon la même instance, le nombre d’Espagnols résidant au royaume du Maroc est, en revanche, beaucoup plus faible : seulement 13 204 personnes.

Cela dit, les relations commerciales entre les deux pays sont florissantes, puisque l’année dernière, 12,1 milliards d’euros ont été transférés de l’Espagne vers le Maroc en termes d’exportations, et 8,55 milliards dans le sens inverse.

Depuis 2014, l’Espagne s’est affirmée comme le premier fournisseur et client du Maroc, consolidant une relation commerciale cruciale pour les deux pays. En 2023, selon le ministère espagnol des Affaires étrangères, 61 % des exportations espagnoles destinées à l’Afrique étaient orientées vers le Maroc. Cette relation a considérablement évolué au fil des ans, avec une valeur d’échanges commerciaux ayant triplé entre 2011 et 2023, passant de 4,1 milliards d’euros à 12,1 milliards.

Parmi les produits phares exportés par l’Espagne vers le Maroc figure le pétrole raffiné, représentant 14,9 % du total des exportations, avec une valeur de 1,81 milliard de dollars en 2022. D’autres produits clés incluent les moteurs à allumage commandé, les huiles pour moteurs de véhicules, ainsi que les huiles de soja. Toutefois, entre juin 2023 et juin 2024, une baisse des exportations de 79 millions d’euros a été observée, notamment en raison d’une diminution de la demande de pétrole raffiné et d’automobiles.

Malgré ce recul ponctuel, les échanges commerciaux entre les deux pays restent solides. Le Maroc, fortement dépendant du pétrole raffiné pour son industrie et ses transports, continue d’être un marché clé pour l’Espagne. De son côté, l’Espagne a bénéficié d’une croissance annuelle des exportations de 6,39 % sur les cinq dernières années, consolidant cette relation commerciale comme l’une des plus importantes de la région.

Le Maroc, quant à lui, exporte principalement des câbles isolés vers l’Espagne, un produit essentiel pour les infrastructures électriques. En 2022, ces exportations ont atteint une valeur de 1,55 milliard de dollars, faisant des câbles isolés le principal produit marocain exporté vers l’Espagne. Ce matériau est essentiel pour le bon fonctionnement des réseaux électriques, dont la demande a explosé ces dernières années.

Cependant, en juin 2024, l’Espagne a enregistré un déficit commercial de 2,6 millions d’euros, avec des exportations s’élevant à 33,4 millions d’euros et des importations atteignant 36 millions d’euros. Par rapport à la même période en 2023, les exportations ont baissé de 8,98 %, tandis que les importations ont chuté de 9,52 %. Parmi les principaux produits exportés, on trouve des voitures, du pétrole raffiné et des médicaments, tandis que les importations ont été dominées par le pétrole brut et les voitures.