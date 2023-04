L’espagnol Baleària a le vent en poupe au Maroc : Elle augmente de 30 % son trafic vers le royaume

La compagnie maritime espagnole Baleària, basée à Alicante, se frotte les mains après le lancement en novembre 2022 d’une ligne maritime entre Tanger-Med et le port de Motril dans la région de Grenade.

La plus grande compagnie maritime espagnole a transporté 570 000 mètres linéaires de marchandises (38 000 unités) sur toutes ses lignes avec le Maroc, soit 30 % de plus que le même trimestre de l’année précédente.

Le cœur de métier de Baleària avec le Maroc est basé à Tanger et son objectif est l’importation de produits marocains dans la péninsule. Selon les chiffres de la compagnie espagnole, les principaux produits qu’elle transporte sont le textile, l’automobile et les légumes frais.

Baleària assure un service régulier entre Nador-Almería-Sète et plus récemment une route quotidienne qui relie Motril à Tanger-Med. Cette nouvelle ligne devient la deuxième liaison de la compagnie maritime avec Tanger Med, où elle propose également des liaisons quotidiennes depuis Algésiras.

D’ailleurs, Baleària, compte consolider la connexion Tanger Med-Motril comme alternative durable à la route entre Algésiras et Tanger, et cela principalement en raison de la distance de connexion routière plus courte avec le nord de l’Espagne et le reste de l’Europe.