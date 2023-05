L’étude d’élaboration du Programme agricole marocain des SIPAM coûtera 4 millions de dirhams

Les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) sont agro-écosystèmes occupés par des communautés qui vivent dans une relation complexe avec leur territoire. Ces sites sont des systèmes résilients caractérisés par une agro-biodiversité remarquable, des connaissances traditionnelles, des cultures et des paysages inestimables, gérés de manière durable par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les populations forestières de manière à contribuer à leurs moyens de subsistance et à leur sécurité alimentaire.

Au Maroc, la Direction du développement de l’espace rural et des zones de montagne, relevant du ministère de l’Agriculture, vient de charger le cabinet NOVEC de l’étude d’élaboration du programme national. Attribué le 19 mai, ce marché coûtera un peu plus que 3.8 millions de dirhams.

Lancé en 2002 lors du Sommet mondial pour le développement durable à en Afrique du Sud, ce programme compte aujourd’hui 72 systèmes dans 23 pays.

Le Maroc, jusque-là, a réussi à inscrire deux systèmes nationaux: l’espace arganier Ait Souab-Ait Mansour dans l’Anti- Atlas (province de Tiznit) en décembre 2018, et les Ksours de Figuig, en décembre 2022.