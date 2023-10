Libération d’otages israéliens et étrangers à Gaza: les Etats-Unis demandent l’aide du Maroc

Les Etats-Unis ont demandé l’aide du Maroc pour libérer les otages israéliens et étrangers capturés par le Hamas, samedi dernier, et conduits dans la bande de Gaza.

Cette demande a été formulée par le Secrétaire d’Etat US, Antony Blinken, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

En plus de la crise des otages israéliens et étrangers (dont des Américains), les Etats-Unis comptent beaucoup sur le Maroc et sur le leadership de son roi pour éviter plus d’escalade dans la région.

Le Royaume du Maroc abonde dans ce sens en appelant à l’arrêt des hostilités et en condamnant l’assassinat des civils de tous les bords. C’est la position que défend également Rabat à la Ligue arabe dont le Maroc assure actuellement la présidence tournante.

Le Secrétaire d’Etat US Antony Blinken se trouve actuellement en Israël où il effectue une visite de solidarité alors que son pays compte parmi les principaux pays qui se sont empressés de venir en aide, économiquement et militairement, à l’Etat hébreu.