Lignes à Grande Vitesse : le Maroc lance les préparatifs de la ligne Marrakech-Essaouira

On commence à avoir un peu plus de visibilité sur les futurs projets de ligne grande vitesse programmés par le Maroc. Au moment où l’on parle de plus en plus de la LGV entre Casablanca et Marrakech puis Agadir, les choses se concrétisent pour la LGV entre Marrakech et Essaouira. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, les premiers rails de cette future liaison seront posés très prochainement.

En effet, à Marrakech, le gouvernement a décidé de transférer au domaine public privé une parcelle de terrain dans la commune Saâda pour la pose des rails sur près de 3 kilomètres dans le cadre des préparatifs de la LGV entre la ville ocre et Essaouira, l’une des principales destinations touristiques du Maroc.

On parle de cette ligne depuis 2015 dans le cadre d’un vaste programme national devant déboucher sur un total de 1.500 kilomètres de rails dédiés à la LGV pour un budget total avoisinant les 100 milliards de dirhams.

Le programme bute essentiellement, outre le financement, sur les litiges liés à l’expropriation du foncier nécessaire à ces chantiers qui changeront davantage l’image du pays.