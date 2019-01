L’inamovible patron du Pôle public, Fayçal Laraïchi, duplique « Arryadiya »

« L’homme qui a multiplié les chaînes publiques par dix et a réduit leur audience également par dix » poursuit sur son élan. Il vient de sortir de ses cartons un projet que tout le landernau médiatique estime comme « mort-né ». En effet, le PDG de la SNRT compte lancer une nouvelle chaîne de sport « Arryadia 2 », douze années après le début de diffusion des programmes de la première chaîne sportive du pays. Selon les chiffres de la Médiamétrie, les chaînes affiliées à la SNRT peinent à séduire les téléspectateurs marocains, avec des audiences confidentielles pour la majorité d’entre elles. Et cela n’empêche pas « le plus ancien patron en poste de tous les offices et sociétés publics chérifiens », occupé par ses projets de promotion immobilière à Meknès, de donner ses ordres pour dupliquer la chaîne « Arriyadia », qui n’attire pas grand monde. Selon les spécialistes de PAM-Paysage audiovisuel marocain-, la chaîne sportive dirigée par Hassan Boutabssil a échoué à s’imposer notamment face au mastodonte beIN qui la bat à plate couture même sur la retransmission des matchs de la Botola nationale.