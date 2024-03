L’OCP se fournit en appareils de dessalement d’eau chez le coréen LG Chem pour son complexe industriel de Jorf Lasfar

La principale entreprise chimique de Corée du Sud, LG Chem Ltd., a annoncé avoir conclu un accord pour fournir des appareils de dessalement d’eau au Maroc. Aux termes de l’accord, LG Chem fournira d’ici mai quelque 18 000 membranes d’osmose inverse (OI) au complexe industriel de Jorf Lasfar, exploité par le géant marocain du phosphate groupe OCP.

Les membranes RO sous contrat serviront à dessaler 90 millions de tonnes d’eau de mer par an, soit 246 000 tonnes par jour, au complexe industriel de Jorf Lasfar.

Le complexe de Jorf Lasfar produit 4 millions de tonnes de phosphate et plus de 10 millions de tonnes d’engrais par an. L’eau dessalée est nécessaire à la production d’engrais et à 1,5 million de personnes résidant à Safí et El Jadida, à proximité du complexe.