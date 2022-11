L’Oktoberfest, fête de la bière allemande, a bien été organisée au Maroc

Trop de bruit pendant plusieurs mois et même une pétition qui a recueilli plus de 20.000 signatures n’ont pas pu empêcher l’organisation au Maroc de l’Oktoberfest, fête de la bière et de la culture bavaroise. Organisée par la Chambre de commerce allemande, cette fête, qui célèbre le patrimoine et la culture bavarois, était prévue dans un premier dans un chapiteau à Bouskoura dans la banlieue casablancaise.

A la dernière minute, cette fête a été délocalisée au Golf royal de Mohammedia, à quelque 30 kilomètres de la Métropole et où elle s’était déroulée le 28 octobre dernier. Elle a été précédée par un tournoi de golf avant le début de la fête proprement dite animée par un célèbre groupe de musique allemand.

Selon nos sources, la restauration, dans la pure tradition bavaroise, mais halal, a été assurée par cinq chefs cuisiniers allemands et trois chefs marocains. Et la bière a coulé à flot, comme les boissons non alcoolisées mises à la disposition des participants qui devaient débourser 1.000 dirhams chacun pour prendre part à la fête.

L’organisation de cette fête, qui se déroule généralement dans un cadre privé, a suscité une grande polémique au Maroc alors que les boissons alcoolisées se vendent à chaque coin de rue. Et à l’origine, une grande méprise car cette fête n’est nullement dédiée qu’à la bière, mais d’abord à la culture et aux traditions bavaroises.

Affaire close donc.