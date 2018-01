L’Université euro-méditerranéenne de Fès obtient son accréditation

L’Université euro-méditerranéenne de Fès vient d’obtenir son accréditation. La décision, signée le 4 janvier par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laâraj, qui assure l’intérim à l’Education nationale et à l’Enseignement supérieur, court dès l’année universitaire 2016-2017 et pour une durée de cinq ans renouvelables.

Concrètement, les diplômes délivrés par cette université privée seront reconnus par l’Etat marocain. Ils porteront, stipule la décision gouvernementale, la signature du recteur de l’Université Sidi Mohammed Benabdellah.