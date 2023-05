Mais où est passée la 13ème région du RNI promise par le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch?

Vers fin 2018, le Rassemblement national des indépendants (RNI) d’Aziz Akhannouch a mis en place une 13ème région dédiée aux Marocains de la diaspora et à son implication dans la vie politique du Maroc.

Des antennes ont été ouvertes dans plusieurs capitales européennes comme Madrid en présence de centaines de personnes et de hauts cadres du RNI dont Anis Birou et Mohammed Aujjar, anciens ministres et principaux coordinateurs de cette 13ème région. Que devient-elle aujourd’hui? Morte et enterrée, répondent des sources au parti qui dirige le gouvernement.

Au moment de sa création, le RNI tablait sur une éventuelle participation des Marocains de l’étranger au vote. Mais il n’en a rien été et le parti d’Akhannouch a tout simplement décidé de jeter le bébé avec l’eau du bain.

Certains membres de la communauté marocaine installés en Europe ne cachent pas d’ailleurs leur déception de voir un tel projet tomber à l’eau. Ils ont l’impression d’avoir été utilisés, puis abandonnés, par le RNI qui a dépensé des sommes astronomiques pour des déplacements et de grands meetings dans plusieurs villes en Europe notamment.