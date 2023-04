Malgré l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis, la part du jean marocain frôle le ridicule sur le marché américain

Deuxième marché mondial du jean au niveau des importations, les Etats-Unis d’Amérique compte plus de 330 millions de consommateurs. Rien que pour les deux premiers mois de 2023, les importations américaines ont atteint 27 millions de pièces.

Rabat, dont l’accord de libre-échange avec Washington est entré en vigueur le 1er janvier 2006, peine à exporter sa production de jean vers les Etats-Unis. Sa part de marché en 2022 n’a pas dépassé les 0,07 du marché américain.

Une performance qui frise le ridicule et reste loin derrière des pays qui ne disposent pas d’accords de libre-échange avec les Etats-Unis. Ainsi, le Bangladesh, le Mexique, le Pakistan, le Vietnam, la Chine, l’Egypte et le Cambodge ont assuré 82% de parts du marché américain en 2022. Pour sa part, la Tunisie a accaparé une part de 0,42% de marché avec 760 mille pièces exportées, et compte bien, malgré la crise économique qu’elle traverse, augmenter ses exportations vers les USA.