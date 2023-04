Malgré une sécheresse implacable, les exportations marocaines d’avocats se dirigent vers un nouveau record cette saison

Pour les exportateurs marocains d’avocats, les affaires semblent marcher très bien. Pour la saison 2022/2023, ils visent à établir un nouveau record d’exportations de ce fruit dont la culture « hydrivore » est pourtant très décriée par les spécialistes agronomes du royaume alaouite.

De juillet 2022 à janvier 2023, le Maroc a exporté 35 500 tonnes d’avocats, soit 60% de plus que pendant la même période de la saison précédente, où globalement un total de 42 300 tonnes ont été exportées.

Pour cette saison et vu les tendances de ces dernières années, il est plus que probable que cet chiffre sera largement dépassé dans les mois restants. D’ailleurs, au cours des cinq dernières saisons, les exportations d’avocats du Maroc ont presque doublé, avec 39 % d’exportations en 2021/22 vers l’Espagne et 26 % vers la France, suivis des Pays-Bas (19%), l’Allemagne (10%) et le Royaume-Uni (3%).

Cela dit et malgré ces performances, l’avenir aussi bien de la culture que l’exportation d’avocats est sérieusement compromis en raison de la pénurie d’eau et la sécheresse dont souffrent terriblement le Maroc.

En septembre 2022, par décision du ministère de l’Agriculture, le programme d’octroi de subventions pour l’irrigation de nouvelles plantations de diverses cultures, dont les avocats, a été annulé pour limiter l’utilisation de l’eau.