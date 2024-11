Marché des centrales photovoltaïques des ports de Casablanca et Jorf Lasfar: Ingtelma rafle encore la mise

Ingtelma, entreprise basée à Tanger, réitère son exploit de juillet dernier en remportant le marché de fourniture, d’installation et de mise en service des centrales photovoltaïques des ports de Casablanca et Jorf Lasfar.

La société que dirige Khalid Kaidi vient de remporter l’appel d’offres lancés dans ce sens par l’Agence nationale des ports (ANP) et va empocher plus de 17,4 millions de dirhams.

En juillet dernier, et pour près de 18 millions de dirhams, Ingtelma a remporté le marché de fourniture, d’installation et de mise en service des centrales photovoltaïques des ports d’Agadir, Boujdour et Laâyoune.

L’ANP, en application de sa politique d’efficacité énergétique, entend équiper les principaux ports du Royaume de stations solaires photovoltaïques.

Ces centrales solaires sont mises en place pour fournir de l’électricité verte au circuit moyenne tension connecté aux postes transformateurs d’injection de l’énergie, rendant ainsi possible une gestion plus durable et écologique des infrastructures portuaires.