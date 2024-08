Maroc. 38 millions de dirhams pour les études d’avant-projet de la ligne ferroviaire entre Khouribga et Beni Mellal

Encore du concret pour l’extension du réseau ferroviaire au Maroc. Pour la ligne devant relier Khouribga et Beni Mellal, l’Office national des chemins de fer (ONCF) vient de lancer un appel d’offres pour les études d’avant-projet.

Ces études concernent d’abord le doublement et la rectification de la ligne existante entre Khouribga et Oued Zem, mais aussi plusieurs ouvrages d’art pour remplacer les passages à niveau entre Sidi El Aid et Oued Zem. Selon le schéma arrêté pour le moment, Khouribga sera relié à Beni Mellal via Oued Zem et Fkih Bensalah.

Le coût estimé par l’ONCF pour ces études d’avant-projet est de l’ordre de plus de 38 millions de dirhams et l’ouverture des plis aura lieu à Rabat le 19 septembre prochain.

Une fois achevé ce gigantesque chantier ferroviaire, c’est Casablanca qui sera reliée à Beni Mellal via Khouribga et l’option retenue pour le moment est celle d’une ligne grande vitesse (LGV).

Ce projet a d’ailleurs fait l’objet de conventions entre plusieurs intervenants dans la région de Beni Mellal-Khénifra: ministère de l’Intérieur, collectivités territoriales…