Maroc: à Fès, la réhabilitation de la mosquée-Zaouia Tijania confiée à la société Charte Restauration 

Il y a quelques mois, Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la ville de Fès (ADER) avait promis de lancer un ambitieux programme dans ce sens doté d’un global prévisionnel de plus de 10 millions de dirhams. Aujourd’hui, on assiste à un début de concrétisation de ce programme avec l’octroi du marché des travaux de consolidation, de restauration et de réhabilitation de la mosquée-zaouia Tijania, située à Derb Ben Salem ainsi que ses voisinages dans la vieille médina.

Ces travaux ont été confiés à la société Charte Restauration, base à Salé, pour un acte d’engagement maximum de 6.2 millions de dirhams. Dans un avenir très proche, expliquent les sources de Maghreb-Intelligence, des marchés similaires seront conclus pour la restauration et la réhabilitation de deux monuments similaires, à savoir la mosquée-zaouia Assadiqiya et la mosquée-zaouia Charadiya.

Les équipes d’experts qui travailleront sur ces chantiers auront la lourde tâche de réhabiliter avec beaucoup de soins ces monuments fassis dans le respect de leur intégrité, de leur authenticité et de celles des vestiges voisins.