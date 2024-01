Maroc: Aawatif Hayar lance une étude sur l’opportunité de créer une agence nationale de protection des enfants

Aawatif Hayar, de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, prend à coeur ses missions au service de l’enfance et des femmes.

La responsable gouvernementale, à mi-mandat, envisage de lancer une étude sur l’opportunité de création d’une agence nationale chargée des enfants ayant besoin de protection et tout indique qu’elle y tient. Sauf qu’elle veut sonder toutes les parties concernées avant de trancher.

Le marché de cette étude a été confiée à Inetum Consulting Maroc pour un peu plus de 2,2 millions de dirhams.

Inetum, anciennement Capital Consulting, cabinet basé à Casablanca, justifie d’une solide expérience de plus de 20 ans dans le conseil en matière de transformation stratégique, organisationnelle et digitale dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de l’industrie, des services et du secteur public.