Maroc: Abdellatif Ouahbi débourse 2,5 millions de dirhams pour acheter de nouvelles robes pour les magistrats

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, prend bien soin des magistrats et de leur garde-robe. Ce mercredi 13 mars, ses services (Direction de l’équipement et de la gestion du patrimoine) ont passé un deal avec une société spécialisée pour acquérir près de 3.000 robes au profit des juges du Maroc. Le marché a été remporté par la société casablancaise Texena en contrepartie de plus de 2,5 millions de dirhams.

L’adjudicateur de ce marché devra fournir deux types de robes aux magistrats du Maroc. La première, en Tergal noir et rabats plissés en polyester de couleur blanche, devra comprendre une épitoge en satin vert avec fourrure de lapin, tandis que le col et le revers des manches seront en satin de couleur verte. La deuxième catégorie de robes est aussi en tissu Tergal noir et avec rabats plissés en polyester de couleur blanche.

Texena dispose de 75 jours pour livrer la commande. Cette société, créée en 2021, s’est déjà fait une place sous le soleil en remportant plusieurs marchés d’habillement de la Protection civile, de l’armée, de la Gendarmerie et de la Garde royale.