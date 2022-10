Maroc: Agadir sera dotée d’un (véritable) musée du patrimoine amazigh

Agadir, le chef-lieu de la région du Souss, va être dotée d’un musée du patrimoine amazigh. Les études techniques et le suivi des travaux de construction et d’équipement viennent d’être confiés à BETEC, un bureau d’études sis à Casablanca pour un peu plus de 1,5 millions de dirhams. Le tout sera chapeauté par la SDL Agadir Souss-Massa aménagement comme maître d’ouvrage.

Agadir, ville que dirige le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, dispose déjà d’un musée municipal dédié au patrimoine amazigh, mais l’une des composantes de la vision des nouveaux dirigeants est de mettre le paquet sur le soft power amazigh.

Le musée en préparation va être alimenté en grande partie par les collections déjà disponibles au musée municipal en l’enrichissant avec d’autres apports. Les initiateurs de ce projet comptent ainsi contribuer à la relance du tourisme et à la sauvegarde d’un patrimoine commun à tous les Marocains.

Le musée municipal, quant à lui, a ouvert ses portes le 29 avril 2000, date-anniversaire du séisme qui avait frappé la ville en 1960.