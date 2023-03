Maroc . Après la fin des travaux, le musée de la culture juive de Fès ouvrira bientôt

Les travaux du musée de la culture juive dans le quartier Al-Mellah de Fès, au Maroc, sont aujourd’hui terminés.

Le nouvel espace artistique qui occupe un peu moins de 13 milles mètres carrés ouvrira bientôt ses portes aux visiteurs. Le caractère architectural juif marocain a été pris en compte dans la construction du musée, notant pour ce qui est du bâtiment, était à l’origine un dispensaire et une crèche du temps où la communauté juive était installée dans le quartier Al-Mellah.

Après son achèvement, le coût du projet, un chef-d’œuvre unique en Afrique et dans le monde arabe, a été estimé à 835 000 dollars. Le Musée servira comme espace d’exposition pour les antiquités, les documents et les effets personnels ayant appartenu à des juifs marocains.

Des objets collectés par l’ancien gardien du cimetière israélien de Fès, Edmond Kabay, et d’autres qui ont été apportés par des juifs originaires de la ville et de l’étranger seront également exposés.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation et de la mise en valeur de la vieille ville de Fès, qui est supervisée par l’Agence de développement (ADER). Le programme vise à préserver le caractère architectural du centre historique de Fès, et à prendre soin de son patrimoine culturel et spirituel, dont celui juif en tant que composante de l’identité marocaine.